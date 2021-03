Erkelenzer Meisterschülerin zeigt Werke : Laura-Helene Förster in mehreren Ausstellungen zu sehen

Erkelenz Im vergangenen Jahr hat Laura-Helene Förster ihr Examen ander Kunstakademie Düsseldorf gemacht. Jetzt plant sie mehrere Ausstellungen – auch in der Region.

Förster plant in diesem Jahr auch in der Region wieder Ausstellungen: „Spuren“ von der Künstlergruppe Canthe soll in Haus Hohenbusch vom 23. April bis zum 2. Mai zu sehen sein. Die Mitgliederausstellung „Natur“ macht laut Plan vom 25. April bis zum 16. Mai im Schloss Zweibrüggen in Übach-Palenberg Station. In ihrem eigenen Atelier in Lentholt will Laura-Helene Förster ihrer Werke am 2. Mai präsentieren. „Ich freue mich auf Besucher“, sagt die Künstlerin.