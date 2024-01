Spendenübergabe Helfen, wo Hilfe notwendig ist

Unter dem Motto „You’ll never walk alone“ standen die beiden Benefizkonzerte der Band Fun und des Chores Stimmlich in der St. Vincentiuskirche in Beeck. Und dieses Motto spricht für gelebte Hilfsbereitschaft. Rund 1400 Besucherinnen und Besucher füllten die Kirchenbänke insgesamt bei den drei Konzerten in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Nationale und internationale Weihnachtslieder, besinnliche Popballaden, Filmtitel und bekannte Klassiker gehörten zum Programm, durch das Moderator und Fun-Sänger Günter vom Dorp führte. Eine frühe Ankündigung: In diesem Jahr finden die Benefizkonzerte am Samstag, 8. Dezember, um 16 und 19 Uhr statt.