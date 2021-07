Vom 6. bis 15. August im Osten von Erkelenz : „Kultur ohne Kohle“ am Tagebaurand

Erkelenzer Land Geplant sind verschiedene Konzerte, Lesungen und Ausstellungen. Seit einem halben Jahr arbeiten die Organisatoren am Programm des Festivals.

Es soll ein „friedliches Zusammenkommen“ werden, um „die letzten Meter des Kohleausstiegs zu gehen“, sagen die Organisatoren von „Kultur ohne Kohle“. Vom 6. bis zum 15. August soll es in den Dörfern des Erkelenzer Ostens, die unmittelbar am Tagebaurand liegen, ein kulturelles Festival mit zahlreichen Veranstaltungen geben.

Rund 30 Personen planen seit mehr als sechs Monaten an diesem Festival „kuloko“, bei dem es Konzerte und Lesungen, Aufführungen und Ausstellungen gleichermaßen in Keyenberg, Lützerath, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich geben soll. Auf drei Bühnen und in Zelten, unter anderem auf der Festwiese in Kuckum, treten die Akteure auf. „Unsere Vision ist, dass die Besucher von Ort zu Ort gehen oder radeln, um zum einen Kultur und Natur und zum anderen die Dörfer kennenzulernen“, sagt Noura aus dem Organisationsteam.