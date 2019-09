Autos, Essen, Mode und mehr : Erkelenzer Genießer-Wochenende lockt

Beim Kulinarischen Treff werden die Besucher viele unterschiedliche Delikatessen probieren können. Foto: dpa

Erkelenz Erkelenzer Automobilausstellung, Kulinarischer Treff, Mode, verkaufsoffener Sonntag und mehr: Am Samstag, 28. September, und Sonntag, 29. September, dürfte es erfahrungsgemäß in der City wieder voll werden.

Es ist nicht nur ein bloßes Versprechen, es ist ihm ein pures Anliegen, wie Stefan Lemmen vom Vorstand des Gewerberings Erkelenz sagt: „Ich habe Rainer Rösken damals versprochen, dass es mit seinem ,Baby’ weitergeht.“ Der mittlerweile verstorbene frühere Vorsitzende des Gewerberings ist sozusagen der Vater des Kulinarischen Treffs, der Jahr für Jahr unzählige Besucher in die Stadt lockt.

Auch am Ende des Monats soll es wieder so sein. Am Samstag, 28. September, und Sonntag, 29. September, ist wieder eine Menge los in Erkelenz: An beiden Tagen findet die bewährte Erkelenzer Automobilausstellung (EAA) auf dem Burgplatz und im benachbarten Ziegelweiherpark statt, am Sonntag gesellt sich der Kulinarische Treff auf dem Markt hinzu.

Kündigen gemeinsam das Genießer-Wochenende in der Stadt an (v.l.) Stephan Jopen vom Stadtmarketing, Bürgermeister Peter Jansen und Stefan Lemmen vom Gewerbering. Foto: Anke Backhaus

INFO Änderungen in der Verkehrsführung Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, sind einige Änderungen in der Verkehrsführung nötig. So wird der Burgparkplatz das ganze Wochenende über gesperrt sein, ausgewichen werden kann auf die Parkdecks Ostpromenade, Aachener Straße, auch an der Anton-Raky-Allee und Neusser Straße kann geparkt werden. Offen sind die Schulhöfe Westpromenade und Zehnthofweg. Kostenlose Parkplätze bieten die Tiefgarage der Kreissparkasse und die an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße. Der Bereich an der Kreissparkasse wird wegen der Modenschauen am Sonntag komplett gesperrt.

„Die Akteure sind mit viel Herzblut dabei. Ohnehin machen die Autoausstellung und der Kulinarische Treff Sinn für uns alle“, freut sich Bürgermeister Peter Jansen wieder auf diese beiden Erkelenzer „Großkampftage“. „Dank des hohen Niveaus dürfen wir auch in diesem Jahr wieder eine rappelvolle Stadt erwarten, so dass wir den Erkelenzern und Gästen viel bieten können.“

Auf die Gründungsidee des Kulinarischen Treffs geht Stefan Lemmen unterdessen ein: „Die Idee damals war, dass sich Erkelenzer präsentieren. Diesen Urgedanken wollen wir beibehalten.“ Die bewährten Unternehmen wie Metzgerei Rösken, Metzgerei Quasten, Fisch Lemmen, Metzgerei Esser, Restaurant Anton’s und Vintage werden Delikatessen höchster und feinster Qualität in kleinen Portionen servieren, so dass die Besucher viel probieren können. Lemmen erklärt die Neuerung: „Es gibt nun ein Verbot von Plastikbesteck. Zurückgegriffen wird auf Holzbesteck und Holzschliffteller, was alles recyclebar ist.“

Ein ganz besonderer Aspekt bereitet Stefan Lemmen Freude, wenn er an den Kulinarischen Treff – es gibt ihn seit nunmehr 14 Jahren – mit der köstlichen Vielfalt denkt: „Im Grunde kann ich auch keinen Grund nennen, warum das so ist, aber immer, wenn der Kulinarische Treff läuft, dann ist da immer diese gute Laune bei den Menschen. Das ist quasi so wie beim Lambertusmarkt.“ Bürgermeister Peter Jansen eröffnet das kulinarische Highlight der Stadt am Sonntag, 29. September, um 12 Uhr.

Nur wenige Schritte vom Markt entfernt werden die Autohändler am Burgplatz und im Ziegelweiherpark alle namhaften Marken präsentieren. „Alle großen Autohäuser der Region werden vor Ort sein und Bewährtes und Neues mitbringen“, kündigt Stephan Jopen vom Stadtmarketing an. Das Spektrum der Fahrzeugwelt eröffnet der Bürgermeister am Samstag, 28. September, um 11 Uhr, im Anschluss haben die Besucher zwei Tage lang Gelegenheit, eine der größten Autoausstellungen der Region zu erleben. Es wird übrigens die 31. Ausgabe der Ausstellung sein, bei der unter anderem Familienautos, umweltfreundliche und sparsame Modelle, Kleinwagen, sportliche und geländetaugliche Fahrzeuge zu sehen sein werden.

Doch damit immer noch nicht genug: Erkelenzer Fachgeschäfte wie Hut Jansen, Herrenmoden Möller, Wüllenweber, Steffi’s Laden, Optik Schwark und Mieder und Dessous Melchers werden am Sonntag, 29. September, in fünf Modenschauen zeigen, was in der Herbst-Winter-Saison angesagt sein wird. Um 13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr finden die Modenschauen an der Kreissparkasse statt.