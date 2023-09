Kulinarischer Treff in Erkelenz Von Knabberei bis Kochkunst

Am Stand des Vintage Bistro gab es Kürbisrisotto und Vitello Tonnato mit passenden Weinen, derweil waren am Stand von Elisabeth Müller-Platz direkt vor dem Alten Rathaus bereits am frühen Nachmittag viele Bleche mit Quiches und Kuchen fast restlos ausverkauft. „Der Landmann“ Harald Tobitsch bot an seinem Stand wieder erlesene Käsespezialitäten aus Frankreich, Italien und der Schweiz feil, während das Brotmobil der Wassenberger Bäckerei Peter Esser zum ersten Mal mit von der Partie war und traditionelle Brotsorten sowie andere Backwaren aus dem Holzofen anbot.