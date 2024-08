Pflegedienst in Kückhoven Unternehmen stärkt Mitarbeitergesundheit

So gelinge es häufig, „gar nicht erst in die Krise zu kommen". Die App fragt Bedarfe und Herausforderungen ab, gibt Hilfestellungen, bietet eine Plattform zu Themen wie gesunde Ernährung oder Bewegung an. Besonders in Bereichen wie Erholung sowie Stressabbau sei ein hoher Bedarf erkennbar, sagt Rauschen. Das Nutzen der Kuijpers-App erfolgt für die Beschäftigten in anonymisierter Form. Außerdem werden im Rahmen einer so genannten Gesundheitspartnerschaft zwischen dem Unternehmen und der AOK verschiedene Prozesse auf den Weg gebracht.