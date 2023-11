Ausstellung auf Hohenbusch Jubiläumsglanz in historischen Mauern

Maarten Vaessens schließt die Witterung in die Gestaltung seiner Gartenskulpturen mit ein. Einen leicht rötlichen Schimmer zaubert der Rost auf seine variationsreichen Metallwerke. Sein Gespür für Formen und Strukturen lässt immer neue facettenreiche Kunstwerke entstehen. Johannes Jentgens beschäftigt sich in seinen Skulpturen mit Glück oder Kraft. Begonnen hat es für ihn mit einem Holzstück aus dem Braunkohletagebau, das wie der Flügel eines Engels wirkte. Daran knüpfte er an. Es inspirierte ihn zu seinem Engel in poppigem Äußeren.