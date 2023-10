An drei Tagen Kuckum lädt zum Oktoberfest ein

„Unser Wiesnabend am Samstag ist schon seit Wochen ausverkauft“, freut sich Brudermeister Hans Josef Dederichs, „Damit der große Zulauf zu unserem Fest bedient werden kann, bieten wir seit letztem Jahr am Freitagabend eine Almauftriebsparty an, auf dem wir gemeinsam mit den Fetzentalern die gleiche Stimmung wie Samstag machen“, erklärt Dederichs.