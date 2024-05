Kubb-Turnier in Erkelenz Trendsport zieht Dutzende Teams an

INFO

Meisterschaft Seit 2013 findet an Pfingsten das Kubb-Turnier „Kubb Mött“ statt – angelehnt ist der Name an das Erkelenzer Karnevalsmotto „Maak Mött“. Im Jahr 2022 war das Pappelstadion sogar Schauplatz der Deutschen Meisterschaften. Kubb ist Wikingerschach, bei dem jeder, egal ob jung oder alt mitspielen kann. Auch in diesem Jahr reisten Kubber aus ganz Deutschland in das kleine Dorf. Am Samstag vor dem Turnier wird in Hetzerath übrigens Mölkky gespielt, ein ganz ähnliches Wurfspiel mit etwas anderen Regeln.