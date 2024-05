„Jeder Schuss ein Treffer“ Krimilesung zur EM in Erkelenz

Das Willy-Stein-Stadion wird am Donnerstag, 6. Juni, zu einem ungewöhnlichen Tatort und zu einem Schauplatz von Literatur rund um den Fußball. Dabei wird es auch eine Besonderheit geben: Dort, wo üblicherweise die Fußballer des SC 09 Erkelenz um Tore, Punkte und Meisterschaft kämpfen, gibt es an diesem Tag ab 19.30 Uhr eine sportlich-literarische Veranstaltung der Erkelenzer Leseburg in Zusammenarbeit mit dem SC 09, der Stadt Erkelenz und der Volksbank Heinsberg.