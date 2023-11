Krimi-Autor Kurt Lehmkuhl Kommissar Böhnke geht in den Ruhestand

Sicherlich kommt Lehmkuhl zugute, dass er in seiner beruflichen Tätigkeit als Journalist in der Region herumgekommen ist und „jeden Kreisverkehr zwischen Euskirchen und Krefeld“ kennt, wie er scherzhaft sagt. Wie alle Böhnke-Romane, so spielt auch „Böhnke und das Endspiel“ im Großraum Aachen. Die Nordeifel, Grevenbroich, Jülich, Mönchengladbach sind weitere Schauplätze, an denen Böhnkes Freunde nach Hinweisen suchen. Das Verbrechen an ihrem „Commissario“ kann sie nicht kalt lassen. Eine Unterstützung durch die Polizei können sich seine langjährige Lebensgefährtin Lieselotte Kleinereich sowie seine Freunde, die Rechtsanwälte Tobias Grundler und Joachim Herbst, abschminken. Böhnkes Schicksal interessiert die Ermittler nicht sonderlich. Die Aachener Kriminalpolizei ist vielmehr mit der Hinrichtung eines Augenarztes auf dem freiem Feld bei Huppenbroich und einer dubiosen „Karlsbande“ mit Mitgliedern aus der Region beschäftigt, die selbst vor Treibjagden auf junge Frauen nicht Halt macht. Erst als die Kripo aus Mönchengladbach wegen eines Tatverdächtigten aus Rheydt in den Fall hineingezogen wird, ändert sich die Einstellung im Aachener Polizeipräsidium.