Krefelder Straße/Roermonder Straße Kreuzung in Erkelenz zwei Wochen lang teilweise gesperrt

Erkelenz · Von Montag, 8. Juli, an wird die Kreuzung an der Krefelder Straße/Roermonder Straße in und aus Richtung Wegberg gesperrt sein. Das sind die Gründe und so läuft die Umleitung.

04.07.2024 , 14:10 Uhr

Die Kreuzung an der Krefelder/Roermonder Straße ist ab dem 8. Juli in und aus Richtung Wegberg gesperrt. Foto: Anke Backhaus

An der Kreuzung Roermonder Straße/Krefelder Straße in Erkelenz kommt es ab dem kommenden Montag, 8. Juli, für etwa zwei Wochen zu einer Sperrung in Richtung Ortsausgang nach Oerath (Venloer Straße) bzw. von dort aus kommend. Das teilt die Stadt Erkelenz mit. Aufgrund einer privaten Baustelle muss die Fußgängerfurt an der Ampel geöffnet werden, um Versorgungsleitungen zu verlegen, und kann deshalb nicht befahren werden, heißt es in der Begründung der Stadtverwaltung. Die Zufahrt zu den Häusern Roermonder Straße 28 und Krefelder Straße 24 ist allerdings weiterhin über die Venloer Straße/Roermonder Straße möglich. Für den Verkehr werden großräumige Umleitungen über Krefelder Straße – B 57 – L 19 Gerderather Landstraße und umgekehrt ausgeschildert sein, kündigt die Stadt Erkelenz an. Die Kreuzung zählt zu einer der vielbefahrensten in Erkelenz.

