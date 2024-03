Kreissparkasse Heinsberg zieht Bilanz Wertpapiere boomen, Baukredite brechen ein

INFO

Zahlen Knapp 118.000 Girokonten werden bei der Kreissparkasse Heinsberg geführt. 49.000 davon sind sogenannte „S-Klimakonten“. Für sie wird ein Klimaausgleich geschaffen, zudem im Kreisgebiet ein Baum gepflanzt. Knapp 25.000 Bäume hat die Sparkasse so schon gepflanzt, der Rest soll folgen. „Wir kommen da mit dem Pflanzen bei der großen Nachfrage kaum hinterher“, sagt Thomas Giessing lachend.

Nutzerverhalten Das Online-Geschäft gewinnt nach wie vor jährlich an Relevanz für die Kunden. Das lässt sich auch an Zahlen ablesen: Mehr als 48.000 aktive App-Nutzer und 46.000 Nutzer der Internet-Filiale zählt die Kreissparkasse. 165.000 Überweisungen wurden 2023 per Foto getätigt, knapp 17.500 Mal pro Tag wurde die Internet-Filiale besucht. Mehr als 650.000 Telefonminuten verbrachten die Mitarbeiter des Service-Centers in Kundengesprächen. Der Bargeld-Bringservice wurde im vergangenen Jahr 442 Mal in Anspruch genommen.

Jubiläum 2023 feierte die Kreissparkasse ihr 125-jähriges Bestehen mit einer Gala, Konzerten und weiteren Veranstaltungen. Rund 10.000 Menschen feierten insgesamt mit.