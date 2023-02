Erstmals Vier-Milliarden-Marke geknackt Kreissparkasse Heinsberg mit Bilanz „sehr zufrieden“

Wie seine Vorstandskollegin Marie-Theres Jakobs-Bolten erklärte, habe man im Kreditgeschäft die Inflation und den Anstieg des Leitzinses deutlich gespürt: Die Sparkasse gab an Privatpersonen Darlehen in Höhe von 212,6 Millionen Euro aus, das waren rund 46 Millionen weniger als im Vorjahr. „Das hängt natürlich unmittelbar mit den gestiegenen Zinsen zusammen, dabei gab es im ersten Halbjahr fast noch einen Boom bei der Baufinanzierung“, sagte Jakobs-Bolten. An Unternehmen und Selbstständige gab man ein Kreditvolumen von 353 Millionen aus, das waren 23 Millionen mehr als im pandemiegeprägten Vorjahr.