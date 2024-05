Marie-Theres Jakobs-Bolten Sparkassen-Vorständin geht in Ruhestand

Auch Roman Schins, der neue Stellvertreter, stammt aus den eigenen Reihen: Nach dem Ende seiner Ausbildung zum Bankkaufmann 1998 war Schins zunächst in der Privatkundenberatung tätig, bevor er 2003 in der Firmenkundenberatung vielfältige Erfahrungen im Kreditgeschäft sammelte. Ab 2017 wurde ihm die Leitung der Abteilung dezentrale Firmenkundencenter übertragen. Seit dem März 2019 leitet Roman Schins als Direktor die Hauptab-teilung Marketing. Zum 1. April 2020 wurde er zudem zum Verhinderungsvertreter des Vorstandes gewählt. Roman Schins ist 48 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Heinsberg-Dremmen.