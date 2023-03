Kreissparkasse Heinsberg Neue Methoden gegen Sprengungen

Seit mehr als drei Monaten ist es im Erkelenzer Land in Sachen Automatensprengung zwar ruhig. Nichtsdestotrotz: Für die Banken und die Polizei bleibt die ständige Gefahr ein riesiges Problem. Nachdem es zunächst am zweiten Weihnachtstag in Gerderath und Anfang Januar dann in Ratheim auch bei der Kreissparkasse Heinsberg zweimal geknallt hat, hat auch die Bank ihre Bemühungen noch einmal intensiviert. „Es bleibt ein für uns sehr leidiges Thema, das uns leider zuletzt wieder zweimal ereilt hat. Wir stehen in engem Kontakt mit den Behörden“, sagt Vorstandschef Thomas Giessing – und nun gibt es auch Konsequenzen, die die Standorte für potenzielle Automatensprenger zunehmend unattraktiver machen sollen.