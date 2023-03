Festakt in Erkelenz Kreissparkasse feiert 125 Jahre

Auf den Tag genau 125 Jahre war es am Dienstag her, dass die heutige Kreissparkasse Heinsberg am 28. Februar 1898 nach einem Ratsbeschluss des damaligen Erkelenzer Kreistags ins Leben gerufen wurde. Mit einem Festakt in der Stadthalle hat die Sparkasse nun zurückgeblickt und mit dutzenden Gästen angestoßen. Landrat Stephan Pusch erklärte in seiner Rede die damaligen Beweggründe der Politik: „Mit der Idee, allen Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen, bereits geringe Geldbeträge sicher anzulegen und somit Rücklagen für schlechte Zeiten zu schaffen, wurde der Grundstein für ein erfolgreiches Geschäftsmodell gelegt.“