Fälle in Erkelenz und Wegberg : Telefonbetrüger haben Erfolg mit neuer Masche

Erkelenz/Wegberg Betrüger haben jetzt mehrere Menschen in Erkelenz und Wegberg um ihr Geld gebracht. Ihre Masche: Sie geben an, Mitarbeiter einer weltweit agierenden Software-Firma zu sein.

Bei mehreren Personen in Erkelenz und Wegberg meldeten sich jetzt Telefonbetrüger. Wie die Polizei berichtet, gaben sie sich als Microsoft Mitarbeiter aus und behaupteten, sicherheitsrelevante Wartungen am Rechner der Angerufenen durchführen zu müssen. Dafür müssten die Betroffenen ihnen den Fernzugriff erlauben.

In zwei weiteren Fällen in Erkelenz und Wegberg wurden die Betroffenen im Verlauf des Gesprächs skeptisch und konnten einen Betrug noch rechtzeitig verhindern.

Auch betrügerische Anrufe so genannter „falscher Polizisten“ wurden der Kreispolizeibehörde in den vergangenen Tagen wieder vermehrt gemeldet. Bei dieser Masche behaupten die Täter, es seien Einbrecherbanden in der Nachbarschaft unterwegs und man solle Bargeld und Wertsachen in Verwahrung geben.