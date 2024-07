Polizei Kreis Heinsberg Urlaub – aber sicher!

Sicher in den Urlaub dank polizeilicher Expertise: Auf den Parkplätzen der Polizeidienstgebäude in Heinsberg und Erkelenz wandte sich die Polizei mit einem umfangreichen Beratungsangebot an die Bürger. Die Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Heinsberg bot in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Kriminalprävention einen Überblick zu Maßnahmen, die in der Ferienzeit getroffen werden sollten, um beispielsweise die eigene Wohnung in Zeiten urlaubsbedingter Abwesenheit zu sichern, sich vor Taschendiebstählen und Zahlungskartenkriminalität zu schützen und gut durch den Ferienverkehr zu kommen.