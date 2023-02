Kreismusikschule in Erkelenz Politik kritisiert Kosten

Erkelenz · Nicht nur die Umbaukosten des Gebäudes an der Aachener Straße in Erkelenz sind höher als gedacht, auch der Unterhalt der Musikschule verteuert sich deutlich. Das sorgt nun auch in der Politik für große Kritik.

15.02.2023, 05:10 Uhr

Die zukünftige Kreismusikschule an der Aachener Straße in Erkelenz. rp-archivfoto: ruth klapproth Foto: Ruth Klapproth

Dass die Kosten für die neue Kreismusikschule in Erkelenz nicht nur den Umbau, sondern auch für den laufenden Betrieb deutlich steigen, sorgt nun für Kritik mehrerer Fraktionen im Heinsberger Kreistag und Erkelenzer Stadtrat. Die zukünftige Schule an der Aachener Straße wird seit Jahren kernsaniert. Neuer Eröffnungstermin ist nun der Herbst 2023, knapp zwei Millionen Euro soll der Umbau dann gekostet haben. Das wären mehr als 400.000 Euro und ein Jahr Bauzeit mehr als geplant. Das hatte der Kreis im Januar gesagt. Grund dafür war, dass in dem alten Gebäude zahlreiche unangenehme Überraschungen auf die Arbeiter gewartet hatten, die den Umbau deutlich verkompliziert hatten.