Viele Konzerte im Erkelenzer Land: Kreismusikschule bereitet Jubiläumsjahr vor

Erkelenz 2019 besteht die Kreismusikschule seit 50 Jahren. Das wird gefeiert. Deren Förderkreis geht mit einem neuen Vorsitzenden, Axel Jeske, in das Jubiläumsjahr, der auf Christian Becker folgt.

Gerda Mercks, Leiterin der Kreismusikschule Heinsberg, hat deren Förderkreis das Jahresprogramm für 2019 vorgestellt, wenn das 50-jährige Bestehen der Musikschule gefeiert wird. Neben den jährlichen Standards wie dem Neujahrskonzert mit der Bigband Jazzlife (20. Januar im Carolus Magnus Center in Übach-Palenberg), dem offenen Unterricht (23. April in Erkelenz) und dem Weihnachtskonzert am dritten Adventssonntag wies sie auf einige weitere Attraktionen besonders hin: Ein Kammerkonzert mit Werken von Tschaikowkiy der Klavierklasse von Irina Fuchs am 10. März in der Leonhardskapelle in Erkelenz sowie eine weitere Auflage von „Pop & Symphonie“ mit dem Sinfonieorchester der Musikschule, dem Collegium Musicum der Anton-Heinen-Volkshochschule sowie den Beets ’n’ Berries und Quod Libet am 6. und 7. April in Wassenberg. Außerdem im Festprogramm ist ein musikalischer Auftritt im Erkelenzer Ziegelweiherpark, unter anderem mit Kräften der Kreismusikschule und Gästen benachbarter Vereine sowie der Koninklijke Harmonie Broederband Zussen/Niederlande am 15. Juni. Hinzu kommen noch ein Konzert der Gesangklasse von Olga Kreimer, zwei Dozentenkonzerte und ein spezielles Konzert für Kinder „Hänsel und Gretel“ am 3. November in Hückelhoven.