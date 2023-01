Kreismusikschule Heinsberg Neue Dirigenten gesucht

Kein Orchester, kein Musikverein kommt ohne sie aus, und doch sind sie nur schwer zu finden: Dirigenten. Kai Stoffels weiß das aus eigener Erfahrung. Er ist nicht nur Leiter der Heinsberger Kreismusikschule mit Sitz in Erkelenz, sondern auch Dirigent des Musikvereins St. Josef in Horst. „Als ich damals Dirigent geworden bin, musste ich mit wenig Vorerfahrung zur Landesmusikschule in Heek ins Münsterland fahren, um für sehr viel Geld an mehreren Terminen einen C-Schein zu machen. Hier vor Ort gab es solche Angebote nicht“, sagt Stoffels. Das ändert sich im Kreis Heinsberg nun: Zwei neue Grundkurse haben das Ziel, musikbegeisterte Menschen zu „Musik-Mentoren“ zu machen und damit in die Rolle des Dirigenten einzuführen. „Das Konzept sieht vor, junge, talentierte Musiker die Möglichkeit zu geben, das einfach mal auszuprobieren und bei ihnen die Lust am Dirigieren zu wecken“, sagt Stoffels.