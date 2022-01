Kreis Heinsberg : Zusätzliche Landesmittel für die Krankenhäuser

Erkelenzer Land Die Kliniken im Kreis erhalten insgesamt zusätzliche 1,7 Millionen Euro. Diese sollen unter anderem die Qualität auf den Intensivstationen verbessern.

(RP) Die Corona-Pandemie wirkt sich weiterhin massiv auf das Gesundheitssystem aus. Auch die Fallzahlen lassen durch die Ausbreitung der Omikron-Variante nichts Gutes ahnen, steigen sie doch auf bisher nicht gekannte Höhen: Im Kreis Heinsberg liegt die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 781,4, in der Vorwoche waren es noch 425,0. Auch das führte vor allem im vergangenen Jahr dazu, dass die Intensivstationen der Krankenhäuser permanent nahe an ihre Belastungsgrenzen kommen. Die NRW-Koalition aus FDP und CDU hat den Krankenhäusern im vergangenen Jahr 750 Millionen Euro im Rahmen eines Sonderinvestitionsprogramms zusätzlich zur Verfügung gestellt. Nun erhalten sie weitere 192 Millionen Euro.

In der laufenden Legislaturperiode habe die NRW-Koalition mehr als zwei Milliarden Euro mehr in die Krankenhäuser des Landes investiert als die Vorgängerregierung, so Lenzen.