Entscheidung des Kreises Heinsberg einkassiert Windrad-Urteil mit großen Folgen

Es war zunächst nur eine Randnotiz – doch sie könnte weitreichende Folgen haben. Nachdem der Kreis Heinsberg als zuständige Genehmigungsbehörde dem Bau einer vierten Windkraftanlage an der A46 im Hückelhovener Norden eine Absage erteilt hat, hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster diese Entscheidung nun zurückgewiesen. Geklagt hatte eine Gesellschaft, die in dem Windpark eine weitere Anlage errichten will – nur knapp 600 Meter vom Erkelenzer Dorf Houverath entfernt. „Der 7. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat weiteren Prüfungsbedarf in diesem Fall gesehen und den Ablehnungsbescheid des Kreises Heinsberg aufgehoben“, erklärt Dirk Rauschenberg, Sprecher des OVG auf Anfrage.