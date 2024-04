Wasserverband Eifel-Rur Das sind die Ziele und Strategien bis 2028

Die Ausrichtung auf die Mitglieder sei dabei bewusst gewählt. „Wir sind ein wasserwirtschaftlicher Dienstleister, der zugunsten seiner Mitglieder im deutschen Einzugsgebiet der Rur nachhaltig tätig ist.“ Das erste der vier Handlungsfelder umfasst demzufolge auch alle strategischen Ziele im Mitgliederinteresse und im Sinne der Öffentlichkeit. Hier geht es insbesondere um angemessene Beiträge, aber auch um Transparenz in der Kommunikation. Das zweite Handlungsfeld trägt die Überschrift „Ökologische Nachhaltigkeit und Klimazukunft“. Es umfasst neben dem Ziel der Klimaneutralität der Energieversorgung bis 2030 auch die Orientierung zur Nachhaltigkeit des verbandlichen Handels, eine grundlegende Förderung der Biodiversität in und um die Gewässer. Darüber hinaus stehen Maßnahmen, mit denen den Folgen des Klimawandels begegnet wird, im Fokus. So sollen die Widerstandsfähigkeit verbandlicher Infrastruktureinrichtungen und der Öffentlichkeit gegen Hochwasser verbessert und die Versorgung der Trinkwasserversorger bzw. der Industrie mit Roh- und Brauchwasser gesichert werden. Das dritte Handlungsfeld zielt auf die Anlagen und Infrastruktur des Verbands ab. Der WVER sieht sich in der Verpflichtung, den Wert seiner technischen Anlagen, der sich auf eine Größenordnung von etwa 600 Millionen Euro beläuft, zu erhalten bzw. kontinuierlich auszubauen. Gleichzeitig sind die Anlagen, besonders die Kläranlagen, entsprechend der modernsten technischen Standards weiter zu entwickeln, zudem sollen Effizienz und Betriebssicherheit weiter gesteigert werden. Das vierte Handlungsfeld beschäftigt sich mit dem Verband als handelndes Subjekt und Arbeitgeber. Hier sollen effiziente und rechtssichere Prozesse Grundlage des verbandlichen Handelns sein. Der WVER möchte sich nicht zuletzt im Werben um qualifiziertes Personal und um motivierte Auszubildende verstärkt als attraktiver Arbeitgeber für zufriedene Beschäftigte aufstellen. Dabei sollen auch klare Werte hinter seiner Arbeit stehen, die deren hohe gesellschaftliche Bedeutung widerspiegeln.