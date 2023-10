1100 Familien im Kreis Heinsberg profitierten Lenzen kritisiert Aus für Eigentumsförderprogramm

Dass dieses Programm wieder gestrichen werden soll, sorgt beim FDP-Politiker Stefan Lenzen, der bis zum vergangenen Jahr noch im Landtag saß, nun für Unverständnis. „Acht von zehn Personen in Deutschland würden lieber im Eigenheim wohnen als zur Miete. Doch immer weniger Familien können sich diesen Lebenstraum erfüllen“, beklagt Lenzen, Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten im Heinsberger Kreistag. Das liege auch an hohen Steuern und Abgaben: Kein Bundesland hat eine höhere Grunderwerbsteuer als NRW, wo wie in einigen anderen Ländern 6,5 Prozent an den Staat abgetreten werden müssen. Ein enorm überhitzter Häusermarkt verbunden mit einem stark gestiegenen Zinsniveau hatte zuletzt dafür gesorgt, dass die Zahl der bewilligten Kredite für Häuserkäufe bei den Banken rapide gesunken waren.