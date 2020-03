Antrag wie gewohnt drei Monate vor Rentenbeginn stellen : Rentenversicherung berät per Telefon und online

Erkelenz In der aktuellen Pandemie-Situation sind die Zentren geschlossen. Die Mitarbeiter sind jedoch per Telefon und Internet erreichbar.

„Wegen der Ausbreitung des Coronavirus findet die Beratung der Deutschen Rentenversicherung jetzt telefonisch statt.“ Was sich im ersten Moment dramatisch anhört, entpuppt sich in der Realität in vielen Fällen als Normalität. Allenfalls die Bemerkung: „Eine persönliche Beratung in den Auskunfts- und Beratungsstellen oder bei einem Versichertenberater ist bis auf weiteres nicht möglich.“ In der Mitteilung der DRV Bund deutet es darauf hin, dass es keine normalen Zeiten gibt. Die Zentrale der DRV Bund in Düsseldorf ist ebenso für den Publikumsverkehr geschlossen wie die Servicezentren in Mönchengladbach und Düren. Die Deutsche Rentenversicherung möchte mit der Schließung und dem Verweis auf die telefonische Beratung die Gesundheit ihrer Kunden sowie ihrer Berater schützen.

Was die Rentenversicherung als Telefonberatung aktuell praktiziert, ist bei vielen ehrenamtlichen Rentenberatern längst die Regel. „Ich habe schon seit fünf Jahren keinen Papierantrag ausgefüllt“, meint etwa Otmar Bongartz, der in Erkelenz als einer von mehreren ehrenamtlichen Versichertenberatern der DRV Bund tätig ist und jetzt schon den Großteil seiner Beratertätigkeit per Internet und Telefon erledigt. „Auch telefonisch, schriftlich und über unsere Online-Dienste können fristwahrend Anträge gestellt werden, damit finanzielle Nachteile ausgeschlossen werden“, schreibt etwa die Behörde, was Bongartz glatt unterschreiben würde. „Das praktiziere ich schon lange.“ Insofern bleibe die Deutsche Rentenversicherung auch in Zeiten der aktuellen Pandemie-Situation weiterhin ein verlässlicher Partner für ihre Kundinnen und Kunden, versichert die DRV Bund. Für Bongartz stellt die Corona-Epidemie ohnehin keinen Hinderungsgrund dar, nicht fristgemäß einen Rentenantrag stellen und bearbeiten zu können. „Drei Monate vor dem geplanten Renteneintritt sollte der zukünftige Rentner seinen Rentenantrag stellen.“ Das gelte schon seit langem und würde sich auch nicht wegen Corona ändern. In aller Regel läuft bei Bongartz und vielen seiner Kollegen die Antragstellung übers Internet und per E-Mail-Verkehr ab. Nach einem ersten telefonischen Gespräch und dem elektronischen Ausfüllen des Antrags werden erforderliche Unterlagen gescannt oder als Fotografien geschickt. Die Bestätigung des Antrageingangs und der komplette Antrag würden meistens per pdf-Datei verschickt. „Wer mag, bekommt natürlich einen Papierausdruck per Post.“ Das komme aber in den wenigsten Fällen vor. Die wenigen Kunden, die nicht über digitale oder elektronische Möglichkeiten verfügen, können ihre Unterlagen per Post schicken oder erhalten. Nur von Hausbesuchen sieht Bongartz derzeit ab. Alle vorgesehenen Termine werden nach Möglichkeit per Telefon wahrgenommen.