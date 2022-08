„Schwein haben“ im Kreis Heinsberg : Projekt um Sau Frieda geht weiter

Erkelenz KAB des Diözesanverbandes Aachen diskutiert über Fleischkonsum. Tierschützer hatten die geplante Schlachtung von Frieda kritisiert.

Mit dem Projekt „Schwein haben“ versucht die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) des Diözesanverbands Aachen mit den Katholikenräten Heinsberg und Mönchengladbach seit zwei Jahren, ein Bewusstsein für Fleischverkehr und Konsumverhalten zu schaffen. Das Projekt war zuletzt Kostenpflichtiger Inhalt in die Schlagzeilen geraten , weil Tierschützer versucht hatten, die Schlachtung der Sau Frieda zu verhindern. Das Tier war begleitet worden, um den Lebenszyklus von der Geburt über die Aufzucht bis zur Schlachtung nachzuverfolgen. Ebendiese Schlachtung hatte der Verein Schweineleben e.V. aus dem Kreis Heinsberg verhindert – es gab Gnade für Frieda.

Nun geht das Projekt weiter: Bei einer Veranstaltung am 22. September (19 bis 21.15 Uhr) in der Jugendkirche St. Albertus in Mönchengladbach wird darüber diskutiert, ob Fleischkonsum überhaupt vertretbar und wenn ja, noch bezahlbar ist. Dabei soll laut den Veranstaltern ermittelt werden, nach welchen Kriterien sich der Einkauf von Fleisch gestaltet, auf welche Haltungsformen zurückgegriffen, wo eingekauft wird und ob Kunden beim Einkauf im Supermarkt manipuliert werden.