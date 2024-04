Höfe im Erkelenzer Land Spargelpreise bleiben stabil

Auf einigen Höfen gibt es ihn bereits seit mehreren Tagen, andere gehen jetzt in den Verkauf: Die Spargelsaison hat auch im Kreis Heinsberg begonnen. Aufgrund des sehr warmen März sprossen die Pflanzen auf den Feldern in diesem Jahr schon relativ früh in die Höhe. Auf dem Spargelhof Heimanns im Erkelenzer Ortsteil Lövenich hat der Verkauf trotzdem erst an diesem Donnerstag begonnen. Grund dafür sei der viele Regen in den vergangenen Wochen in Kombination mit den schweren Böden rund um Lövenich gewesen, berichtet Klaus Heimanns. Wenn das Feld zu nass sei, lasse sich der weiße Spargel schlecht fräsen. „Das Feld muss am besten richtig stauben“, sagt er.