Im Kreis Heinsberg Polizei stellt bei Kontrollen 115 Verstöße fest

In der Regel ist die Polizei vor allem am Wochenende unterwegs, um Personen aus dem Verkehr zu ziehen, die unter Alkohol oder Drogen am Steuer saßen. So hatten die Beamten erst am vergangenen Wochenende in Gerderhahn einen 33-Jährigen auf einem Kleinkraftrad erwischt, der nicht in Besitz eines Führerscheins war. Dabei hatte er dafür Drogen, die die Polizei sicherstellte. Ein Test ergab zudem, dass der Mann auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Über das Karnevalswochenende waren den Beamten in Erkelenz, Wegberg und Heinsberg sogar insgesamt sechs Fahrer ins Netz gegangen, die unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol im Verkehr unterwegs waren.