Grenzkontrolle im Kreis Heinsberg Polizei erwischt Mann mit 450 Cannabispflanzen

(RP) Drogenfunde machen die deutsch-niederländischen Polizeistreifen, die an der Grenze unterwegs sind, im Kreis Heinsberg regelmäßig. Ein solcher Fund ist dann aber doch eher selten: Am Mittwochabend haben die Polizeibeamten in Gangelt einen 20-jährigen Deutschen aus dem Verkehr gezogen, der nicht weniger als 450 junge Cannabispflanzen in seinem Auto mit sich führte.