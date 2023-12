ÖPNV-Defizit im Kreis Heinsberg immer größer Eine Million Euro Verlust pro Monat

Wichtig: Infrage stellt die Bemühungen im ÖPNV derzeit niemand – das würde auch nicht zu den zahlreichen Äußerungen und Anträgen der Fraktionen in den vergangenen Jahren passen, die im Sinne einer Verkehrswende einen Angebotsausbau befürworten. Im kommenden Jahr dürfte aber eine Frage mehr in den Fokus geraten: Wie viel ÖPNV-Angebot braucht es in einem ländlichen Kreis, in dem das Auto auch in den kommenden Jahren das alles dominierende Verkehrsmittel bleiben wird? 638 Autos kommen laut Statistischem Bundesamt im Kreis Heinsberg auf 1000 Einwohner, bundesweit zählt der Kreis damit zu den obersten 20 Prozent. CDU-Fraktionschef Harald Schlößer meint, es sei wichtig, „ein kundengerechtes ÖPNV-Angebot zu gestalten. Wir müssen das weiter steigende ÖPNV-Defizit mit den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger in Einklang bringen“. Und: „Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen.“ Der Erkelenzer FDP-Fraktionschef Werner Krahe hatte zuvor bereits formuliert, dass wegen der ÖPNV-Kosten „deutlicher Gesprächsbedarf“ mit dem Kreis Heinsberg bestehe.