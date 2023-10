Auftauchen statt Untergehen „Katastrophale“ Situation bei Nichtschwimmern im Kreis Heinsberg

In einer ersten Stufe bietet des KSB eine Ausbildung zum „Schwimmlernunterstützer“ an. Bis zu 20 Interessenten können in drei halbjährigen Schulungen ab Oktober erlernen, wie sie Schwimmlehrer oder Übungsleiter in Vereinen unterstützen und ergänzen können. „Wir haben einen hohen Bedarf an Ausbildern, die Kindern helfen, das Schwimmen zu erlernen.“ Abelshauser spricht davon, dass viele der „Schwimmlehrer“ zur Gruppe der Ü65 gehören. Da sind neue Leute sehr gefragt. Angesprochen werden durch diese Aktion unter anderem Sozialarbeiter, Lehrer, Erzieher, Trainer oder Übungsleiter.