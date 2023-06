Angebote im gesamten Kreis Heinsberg Neues Herbstprogramm der Volkshochschule ist da

Auch für den Nachwuchs werden jeden Sonntag nach Vollmond in der Reihe vhs.KinderUni kindgerechte Livestreams zu wissenschaftlichen Themen angeboten, bei denen man Zertifikate bekommen kann. Wer sich noch nicht sicher ist, ob die Veranstaltung passt, kann Beratungsangebote im Internet, telefonisch oder in Beratungsveranstaltungen zu Beginn des Semesters nutzen. Die VHS ist auch Beratungsstelle für den Bildungsscheck und die Bildungsprämie. Privatpersonen und Firmen können einen staatlichen Zuschuss zu jeder Art beruflicher Weiterbildung beantragen. Das Herbstprogramm ist online unter www.vhs-kreis-heinsberg.de für Buchungen freigeschaltet. Eine Anmeldung ist auch schriftlich mit Anmeldekarte oder persönlich in der Geschäftsstelle, Westpromenade 9 in Heinsberg, möglich.