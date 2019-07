Mobilitätsstationen für Bahnhöfe geplant : Multibus weitet Fahrzeiten in den Abend hinein aus

Kreis Heinsberg Längere Fahrzeiten für den Multibus lässt sich der Kreis Heinsberg zusätzliche 200.000 Euro im Jahr kosten. Geplant sind zudem Mobilitätsstationen an den Bahnhöfen.

Nichts geändert wird an der Anmeldezeit. Sie wird weiterhin eine Stunde betragen. Wie die Kreisverwaltung erläuterte, sei es sinnvoll, die bisherige Systematik beizubehalten. Danach verkehren die Busse innerhalb bestimmter Korridore. Nach einer Untersuchung im April sei festgestellt worden, dass über 95 Prozent der rund 7800 Fahrgäste Fahrten innerhalb eines Korridors absolviert hätten. Es mache daher wenig Sinn, diese Regelung aufzuweichen. Ansonsten könne es passieren, so Winkens, dass alle Multibusse nach einer Fahrt beispielsweise in Wegberg stünden, dann aber leer zu einer Fahrt nach Übach-Palenberg aufbrechen müssten.

Zur verbesserten Mobilität im Kreisgebiet soll auch die Errichtung von Mobilitätsstationen beitragen. An diesen Stationen sollen nicht nur Übergänge von Bus zu Bahn möglich sein, sondern Car-Sharing und Fahrradverleih sowie Ladestationen für E-Bikes angeboten werden. Als ideale Standorte hätten sich die Bahnhöfe in Heinsberg, Erkelenz, Geilenkrichen und Wegberg erwiesen und eine Stelle in der Innenstadt von Hückelhoven. In Erkelenz und Heinsberg liegen bereits Baugenehmigungen für diese Mobilitätätsstationen vor, berichtete Winkens. In Geilenkirchen würde der Bauantrag derzeit geprüft, Bauanträge für Wegberg und Hückelhoven seien in Arbeit. Rund 400 Euro würden diese Stationen kosten, 250.000 Euro erwartet der Kreis Heinsberg aus Klimaschutzprojekten, weitere Fördertöpfe sollen angezapft werden.