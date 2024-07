Landwirte im Kreis Heinsberg „Ampel lässt Landwirte weiterhin im Stich“

zu bezeichnen. Wenn sich Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir dafür jetzt als oberster Anwalt der Landwirte feiern lassen will, dann ist dies vollkommen selbstherrlich und weltfremd.“ In seinen Augen sei die Streichung der Agrardieselrückvergütung „vollkommen unverständlich“. „Das belastet unsere landwirtschaftlichen Betriebe mit fast einer halben Milliarde Euro pro Jahr.“ Als Ausgleich solle zwar die sogenannte Tarifglättung bei der Einkommensteuer befristet verlängert werden. „Doch das bringt den Landwirten nur ein Zehntel dessen zurück, was sie an Mehrbelastung durch das Agrardiesel-Aus haben“, führt Wilfried Oellers weiter aus. „Auch bei der Bürokratie scheut sich Özdemir, den Rotstift konsequent anzusetzen. Bestes Beispiel sind die neuen Vorschriften im Düngerecht. Auch bei der Tierhaltung und beim Pflanzenschutz drohen derzeit massive neue Auflagen. Die CDU/CSU-Fraktion wird weiterhin Druck machen, damit die Landwirte spürbar steuerlich entlastet werden“, betont er. Sie setze sich zudem für eine umfassende Entlastung bei der Bürokratie ein. „Deshalb müssen die Erleichterungen, die die EU den Landwirten eingeräumt hat, auch voll umgesetzt werden.“