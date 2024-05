Ateliers im Erkelenzer Land Kunsttour verbindet Leidenschaften

Dass Rot die Farbe der Energie ist, der Ur-Energie aus der Mitte der Erde, die immer noch in Vulkan-Ausbrüchen sicht- und erlebbar ist, das ist unübersehbar am Atelier und an der darin wirkenden Künstlerin zu registrieren: Die Myhlerin Sandra Otten setzt in ihrem Kunst- und Arbeitsgroßraum verteilt feuerrote Akzente in ihren Werken, nicht zuletzt mit ihrer persönlichen Kleidung, sehr gern feuerrote Hosenanzüge. „Wer Kunst schaffen und/oder erleben will, muss gut sehen können.“ Sie hat nach 38 Jahren ihr Angestelltendasein aufgegeben und ihr Optikstudio ins Atelier an der Johannesstraße integriert. Fast eine Ideal-Position, Erwerbsberuf und Kunst-Leidenschaft in einem Raum mit Beziehung zueinander ausüben zu können, wobei sie mit Leinwand, Edelstahl und Öl arbeitet, und mit dem Spachtel – überhaupt nicht mit Pinseln. Die Ölfarbe bringt das Rot und das Blau, der Edelstahl repräsentiert das Metall als Bestandteil der Erde. Sie stellt sich wie die anderen Künstler auch einer permanenten Qualitätsüberprüfung über Auftragsarbeiten, die ihre Intentionen mit denen der Auftraggeber übereinbringen müssen.