Kreis Heinsberg Jungen Fledermäusen helfen

Derzeit lernen die kleinen Nachkömmlinge das Fliegen, da Ende Mai/Anfang Juni die meisten Jungtiere geboren wurden. Diese kleinen Tiere sind neugierig und gehen verloren oder krabbeln aus den Nestern. Teilweise verlassen die Mütter ihre Kinder, wenn das Gewicht der auf ihre Mutter angewiesenen Kinder zu hoch ist. Dabei sind die Nester von Fledermäusen häufig nicht leicht zu erkennen. Sie sind in schmalen Spalten an Häusern, in Baumhöhlen, unter Metallblechen am Dachrand oder hinter Dachverkleidungen zu finden. Die meisten dieser Spalte sind für die Menschen nicht zugänglich, denn die in Kreis Heinsberg am weitesten verbreitetste Fledermausart von den 14 nachgewiesenen Arten ist die Zwergfledermaus, welche gerade mal eine Daumenlänge groß wird.