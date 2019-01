Kreis Heinsberg steht regionweit gut da: Langzeitarbeitslosigkeit hat sich halbiert

Kreis Heinsberg Innerhalb von zehn Jahren ist die Anzahl der Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, im Kreis Heinsberg um fast 50 Prozent zurückgegangen. In den vergangenen zwölf Monaten wechselten 544 Personen in den ersten Arbeitsmarkt.

Während sich diese Zahl nahezu halbiert hat, reduzierte sich die Gesamtzahl der Arbeitslosen hingegen nur um ein knappes Drittel. „Man kann sagen, dass Langzeitarbeitslose von der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt profitieren und dass Arbeitgeber dieses Potenzial nutzen.“ Beispielsweise seien im Kreis Heinsberg in den zurückliegenden zwölf Monaten 544 Langzeitarbeitslose vom ersten Arbeitsmarkt aufgenommen worden. Weil aber immer noch jeder dritte Arbeitslose zwischen Übach-Palenberg und Wegberg länger als ein Jahr ohne Job ist (regionweit sind es sogar fast 40 Prozent), kündigt die Arbeitsagentur an, 2019 noch einmal verstärkt in deren Qualifizierung investieren zu wollen.