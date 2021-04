Kostenpflichtiger Inhalt: Kreis Heinsberg fordert schnelle Schulöffnungen : „Wir hätten keine Probleme, die Schulen mit Tests zu versorgen“

Ein Korschenbroicher Schüler sitzt in seinem Zimmer am Schreibtisch und erledigt Aufgaben im Rahmen des Homeschoolings. Foto: dpa/Jonas Güttler

Erkelenzer Land Landrat Pusch will sich dafür einsetzen, dass die Schulen im Kreis Heinsberg am 19. April wieder öffnen, denn mit Schnelltests hat sich der Kreis in Eigenregie eingedeckt. Bei Lehrern macht sich Frust breit - die Entscheidung der Landesregierung sei nicht nachvollziehbar.