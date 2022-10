Kreis Heinsberg feiert : Ein Festakt zum 50. Geburtstag

Kreis Heinsberg In illustrer Runde im Erkelenzer Berufskolleg blickt der Kreis auf 50 Jahre zurück. NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach betont, dass die Zusammenlegung der Kreise nicht einfach war.

(cpas) In diesem Jahr hat der Kreis Heinsberg sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Nach zahlreichen über das ganze Jahr verteilten Veranstaltungen und dem Höhepunkt, dem großen Festwochenende in Heinsberg im August, kamen nun zum formalen Abschluss zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik im Forum des Berufskollegs Erkelenz zusammen. Dort gab es den Festakt, bei dem die Gründung des Kreises, der 1972 aus dem Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg und dem Landkreis Erkelenz entstanden war, noch einmal gebührend gefeiert wurde.

In einer Rede betonte Landrat Stephan Pusch, was für ihn das Leben im Kreis Heinsberg ausmacht: „Kinder können hier unbeschwert aufwachsen, Eltern müssen sich nicht entscheiden zwischen Natur oder Bildung.“ Pusch meinte: „Unser ländlich geprägter Kreis vereint einen Zugang zur Natur, behält bis heute seine landwirtschaftliche Bedeutung und ist Naherholungsgebiet mit vielen Möglichkeiten für seine Bürgerinnen und Bürger und Touristen.“ Er betonte auch die Solidarität und Selbstreflexion, die Halt in Krisenzeiten gebe. Zudem blickte Pusch auf die Duelle zurück, die er mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aller zehn Kommunen in diesem Jahr für den guten Zweck hatte und in denen er meistens die Oberhand behielt.