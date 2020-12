In den Einrichtungen der Katharina Kasper ViaNobis GmbH : Erste Impfungen gegen Coronavirus in Gangelt

Ein Mann wird in einem Altenpflegeheim von einem Mitglied eines Mobilen Impfteams mit einer Dosis eines Covid-19 Impfstoffes geimpft. Foto: dpa/Marijan Murat

Erkelenzer Land Am Sonntag (27. Dezember) wurden in den Einrichtungen der Katharina Kasper ViaNobis GmbH in Gangelt (Gangelter Einrichtungen) die ersten Menschen im Kreis Heinsberg gegen das Coronavirus geimpft.

Der Impfstoff wird zunächst ausschließlich für betreute Menschen in Pflegeeinrichtungen eingesetzt, in denen schwerpunktmäßig Demenzkranke oder geistig Behinderte betreut werden.

Die ersten Impfungen in Gangelt wurden nach Auskunft von Martina Flügel von der Katharina Kasper ViaNobis GmbH von der Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, Heidrun Schößler, Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung und Impfärzten begleitet.

Das Impfzentrum des Kreises Heinsberg an der Brüsseler Allee in Erkelenz wird voraussichtlich erst im Januar seine Arbeit aufnehmen. Dort hatten nach Auskunft eines Mitarbeiters des zuständigen Sicherheitsdienstes am Sonntag mehrere Menschen nachgefragt, wann es mit den Impfungen losgeht.

Wie dem Kreis Heinsberg waren am Wochenende allen Kreisen und kreisfreien Städten in NRW je 180 Impfdosen zur Verfügung gestellt worden. Mit einer Dosis können mehrere Menschen geimpft werden.