75 Jahre Genfer Konventionen DRK im Kreis Heinsberg feiert Meilenstein mit besonderer Ausstellung

„Die Verbindung zwischen der Kreissparkasse Heinsberg und dem DRK im Kreis Heinsberg ist eng“, teilt das Rote Kreuz mit. Seit Jahrzehnten bereits stellt die Kreissparkasse den Schatzmeister im Vorstand des DRK. Diese Funktion hat Arnd Schürmann nun bereits in der zweiten Wahlperiode inne und sorgt somit für Kontinuität bei der Begleitung, Unterstützung und Entwicklung weiterer Projekte. In Zukunft soll die Ausstellung unter anderem auch noch am Cusanus-Gymnasium in Erkelenz und am Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Wegberg zu sehen sein.