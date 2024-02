Im Kreis Heinsberg Deutsches Rotes Kreuz baut Bildungswerk auf

Auch neben der Qualifizierung von Kita-Assistenzen will das Deutsche Rote Kreuz mehr in die Jugendarbeit investieren. In Gangelt und Geilenkirchen betreibt das DRK bereits zwei Kitas, in Gangelt wird in diesem Jahr eine dritte eröffnet. Lothar Terodde will nachlegen, denn der Bedarf an Kita-Betreuungsplätzen ist riesig und wird in den kommenden Jahren sogar noch größer. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit noch die eine oder andere weitere Kita hinzukommt“, sagt er – dann möglicherweise auch im Heinsberger Nordkreis.