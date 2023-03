Vor Dosenpfand-Einführung in Holland Deutsche kaufen Supermarkt Rothenbach leer

Wenige Meter hinter der Stadtgrenze Wassenbergs, auf niederländischem Staatsgebiet, liegt der Supermarkt Rothenbach. Auf dem Parkplatz vor dem Laden ist an diesem Freitagvormittag eine Menge los. Niederländische Kennzeichen erblickt man dort aber nur wenige. Die meisten Kunden kommen mit dem Auto aus Deutschland über die Grenze gefahren – und das nicht nur aus dem benachbarten Kreis Heinsberg, sondern auch aus Viersen, Neuss und sogar aus Düsseldorf. Das sei allerdings nichts Ungewöhnliches, sagt Lars Strikers, der den Supermarkt Rothenbach mit seinem Bruder Björn leitet. „Wir sind kein klassischer Supermarkt. Beim Grenzhandel kommen die Kunden nicht so häufig, kaufen dafür aber mehr. Und sie kommen in der Regel wegen ganz bestimmter Produkte“, ergänzt er.