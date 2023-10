Messe in München Kreis Heinsberg auf der Expo Real

Eines der wichtigsten Themen, die in München aus Sicht des Kreises auf der Tagesordnung steht: Den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur. Denn nicht nur mit dem kreiseigenen Projekt H2HS, sondern auch als Teil des sogenannten „Hydrogen Hub Aachen“ ist der Kreis derzeit dabei, zum Wasserstoff-Vorreiter in der Region zu werden. Derzeit machen sich Hydrogen Hub und die Parkstad Limburg gemeinsam für die Anbindung des Rheinischen Reviers und der niederreinischen Region Limburg an die Wasserstoffinfrastruktur des „Delta Rhine Corridors“ stark. Geplant ist derzeit ein Pipelineverlauf ausgehend vom Rotterdamer Hafen nach Sittard mit einem Abzweig in Venlo Richtung Ruhrgebiet. Auf der Expo Real übergaben Vertreter in dieser Woche ein Positionspapier an NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur. Ihre Forderung: Eine Weiterführung der Pipeline von Sittard in das Rheinische Revier und damit in den Kreis Heinsberg.