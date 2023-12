Beratung im Kreis Heinsberg Aktion zum Welt-Aids-Tag

Rund um den Welt-Aids-Tag finden, mit Unterstützung von Ehrenamtlichen, im Kreisgebiet wieder Aktionen statt. Am 1. Dezember setzten sich die Berufskollege in Erkelenz und Geilenkirchen für die HIV-Aufklärung in Schulen ein. In Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg werden Infomaterialen in Jugendeinrichtungen verteilt. „Hier wird wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet“, macht Rut Hölz deutlich.