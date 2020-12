Weihnachtliche Stimmung in Erkelenz : Kreativer Kirchen-Adventskalender

Erkelenz Die evangelische Kirchengemeinde hat einen Hingucker auf ihrem Hof gestaltet. Er ist von 8 bis 22 Uhr anzusehen. Vor allem den Kindern gefällt er.

(cpas) Für die Adventszeit hat sich die evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg in diesem Jahr wieder etwas Besonderes ausgedacht: Im Pastoratshof stelle sie einen großen Adventskalender auf, gestaltet in Form eines großen Kartons von 24 Einzelpersonen oder Gruppen.

„Wir haben das in den vergangenen Jahren immer mal wieder gemacht, das waren immer große Happenings, wo jeden Abend viele Leute zusammengekommen sind“, erzählt Pfarrer Robin Banerjee. Das sei zwar in diesem Jahr nicht möglich, aber: „Der Hof ist trotzdem von 8 bis 22 Uhr offen, ich sehen jeden Tag viele Leute, die zum Beispiel mit dem Hund oder mit der Familie spazieren gehen, die stehen bleiben und sich den Adventskalender mit viel Freude angucken. Vor allem den Kindern gefällt das.“ Die verschiedenen Tore sind dabei sehr kreativ gestaltet, etwa von Grundschülern, vom Kirchenchor oder von Landwirten aus der Region. Mal in Form eines Puppenhauses, auch mal als Gemälde, mal mit einem Gedicht oder nachdenklichen Text. Mit jeder so gestalteten Kiste ist auch ein Sponsor verbunden, das Geld soll der Kirchengemeinde zu Gute kommen. „Die Leute haben sich wirklich Mühe gegeben, da sind tolle Sachen bei herumgekommen“, sagt der Pfarrer.