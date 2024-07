“Rosa Schleife“ in Erkelenz Kreative Hilfe für Brustkrebs-Gruppe

Seitdem verkauft die 36-Jährige ihre hölzernen Frühstücksbrettchen mit dem Freundinnen-Spruch „Glück ist, eine Busenfreundin wie dich zu haben" und Brüste-Motiven, spendet fünf Euro pro Verkauf für den Zusammenschluss von derzeit etwa 30 Betroffenen. „Unglaublich nett, zuvorkommend und herzlich" sei sie in der ehemaligen Klinik -Cafeteria aufgenommen worden. „Wir kamen sofort ins Gespräch miteinander und haben uns gut verstanden", erinnert sich die Mutter eines dreijährigen und eines fünfjährigen Jungen an ihre erste Begegnung mit den Mitgliedern der „Rosa Schleife“ in Erkelenz.