Neurologie im Erkelenzer Krankenhaus Epilepsie, die unterschätzte Krankheit

Die Neurologie ist eine der jüngsten Abteilungen im Hermann-Josef-Krankenhaus, gleichzeitig aber die, die wohl am schnellsten wächst. „Vor einigen Jahren galt die Neurologie noch als das Feld der unheilbaren Erkrankungen. Das hat sich längst geänderet“, sagt Michael Malter. Seit dem vergangenen Jahr ist der 50-Jährige neuer Chefarzt der Abteilung, die sich im gleichen Zug auch von der Abteilung für Geriatrie und Palliativmedizin getrennt hat und nun eigenständig ist. „Die Neurologie ist so groß geworden und die Fachbereiche haben sich in eine so unterschiedliche Richtung entwickelt, dass das für uns ein logischer Schritt war“, erklärt Krankenhaus-Chef Jann Habbinga.